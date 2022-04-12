В Красноярском крае 9-летний ребенок перегонял погрузчик на предприятие по заданию отца

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Автоинспекторы в Красноярском крае пресекли факт управления спецтехникой 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В ходе проверки выявлено, что управление погрузчиком школьнику передал отец, чтобы тот помог перегнать его на территорию предприятия. Сам же он двигался на автомобиле перед транспортным средством", – говорится в сообщении.

Транспортное средство сотрудники дорожно-патрульной службы остановили на проезжей части при патрулировании одной из улиц села Дзержинское.

В отношении мужчины составили административный протокол за передачу права управления лицу без водительского удостоверения. Материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что 16-летний школьник, находясь за рулем автомобиля, сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжине. Помимо подростка, в машине находился еще один человек, однако после аварии оба сбежали.