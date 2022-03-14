В АТОР рассказали, в какие страны россияне могут полететь без пересадок

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В марте россияне могут полететь без пересадок в 15 стран. Об этом сообщает АТОР.

Среди направлений, куда могут отправиться российские путешественники, – Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

С пересадками можно улететь в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Индонезию, а также на Сейшелы и на Мальдивы.

На отдых за рубежом в зависимости от страны туристам из России потребуется от 23,7 тысячи рублей, уточнили в АТОР.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Однако на данный момент решение имеет технический характер. Ни один авиаперевозчик не сообщал о планах по старту полетов между государствами.

