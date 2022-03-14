Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

транспорт

13:32

В АТОР рассказали, в какие страны россияне могут полететь без пересадок

туризмтранспорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В марте россияне могут полететь без пересадок в 15 стран. Об этом сообщает АТОР.

Среди направлений, куда могут отправиться российские путешественники, – Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.

С пересадками можно улететь в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Индонезию, а также на Сейшелы и на Мальдивы.

На отдых за рубежом в зависимости от страны туристам из России потребуется от 23,7 тысячи рублей, уточнили в АТОР.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. Однако на данный момент решение имеет технический характер. Ни один авиаперевозчик не сообщал о планах по старту полетов между государствами.

Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать