Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бизнес-конференция "Go БРИКС" пройдет в Москве 31 мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Мероприятие состоится на технологической площадке "Старт Хаб" на "Красном Октябре" с 17:00 до 22:00. Причем проведут его как в офлайн-, так и в онлайн-форматах. Для участия нужно зарегистрироваться.
Сергунина рассказала, что эксперты, инвесторы и основатели компаний обсудят масштабирование московских стартапов и технологических продуктов на рынки Китая, Индии, Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.
Она отметила, что конференцию посвятят перспективам выхода на рынки стран БРИКС. Эксперты поделятся своими знаниями об особенностях ведения бизнеса за рубежом, расскажут, как найти новых клиентов и адаптировать для них свой продукт.
Мероприятие заинтересует технологические компании и ИТ-стартапы, опытных руководителей и директоров растущих производств. Участников проконсультируют по поиску инвесторов, российских и иностранных партнеров, познакомят с опытом работы инновационных российских компаний, успешно масштабировавших проекты, связанные с ПО, оборудованием, ИТ-продуктами и разработками, в страны БРИКС.
Предпринимателям и основателям стартапов расскажут, как расширить рынки сбыта за счет новых направлений в нишах с повышенным спросом, а также к каким ресурсам, капиталам и рынкам открывает доступ цифровизация международной торговли и как малый и средний бизнес может ими воспользоваться.
БРИКС — неформальное объединение пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
В начале года сообщалось, что программа "Московский акселератор" стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации "Решения для бизнеса". Международное жюри признало программу социально-экономическим и технологическим прорывом.
Всего в конкурсе BRICS Solutions Awards приняли участие более 230 международных практик, из которых только 32 вышли в финал. Лучшие проекты внесут в базу знаний о передовых практиках и решениях стран БРИКС в разных аспектах социально-экономического развития.
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