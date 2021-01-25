"Московский акселератор" стал лауреатом международного конкурса BRICS Solutions Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Программа "Московский акселератор" стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации "Решения для бизнеса", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Международное жюри признало программу социально-экономическим и технологическим прорывом. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что с момента запуска программы было выпущено более 100 стартапов.
Всего в конкурсе BRICS Solutions Awards приняли участие более 230 международных практик, из которых только 32 вышли в финал. Лучшие проекты внесут в базу знаний о передовых практиках и решениях стран БРИКС в разных аспектах социально-экономического развития.
Программа "Московский акселератор" создана по инициативе Агентства инноваций Москвы и фонда "Московский инновационный кластер". Проект реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития.
За год работы на участие в отраслевых треках "Московского акселератора" было подано свыше 2,7 тысячи заявок и запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и зарубежными корпорациями.
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