Россияне перечислили привлекательные направления для путешествий по РФ

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Алтай, Сочи и Санкт-Петербург стали наиболее привлекательными среди россиян туристическими направлениями в РФ, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".
Согласно результатам опроса, 34% респондентов проголосовали за Алтай. При этом 86% отметили красоту и богатство природы, 53% – большое количество достопримечательностей, 44% – тишину и уединение.
Сочи поддержали 30% опрошенных, оценив красоту природы (74%), число достопримечательностей (54%), а также сам факт популярности города (35%).
Более четверти россиян (28%) проголосовали Санкт-Петербург, выделив количество достопримечательностей (79%), транспортную доступность (67%) и множество развлекательных заведений (28%).
Кроме того, 27% участников исследования включили в список лучших направлений для путешествий Карелию, 24% – Кавказ.
При этом 21% выделил Золотое кольцо России, 16% – Камчатку, еще 16% – Казань и 13% – Москву.
Опрос проводился среди более чем 3 тысяч человек из всех регионов России.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что показатели внутреннего туризма в России могут приблизиться к допандемийному уровню.
Вице-президент РСТ напомнил о запуске РЖД 23 туристических маршрутов по всей России с 1 мая, а также отметил спрос на речные круизы по Волге, Енисею и Байкалу. Он уточнил, что в новом сезоне цены на них остались прежними.
Ростуризм назвал цены на летний отдых в России
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