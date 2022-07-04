Шесть человек погибли в результате стрельбы на параде в пригороде Чикаго

21:13
Фото: tiktok.com/leonarcos11
Шесть человек погибли в результате стрельбы на параде в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал WGN9.
"Погибли шесть человек, 24 госпитализированы", – рассказала мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг в ходе пресс-конференции.
Трагедия произошла вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США. Очевидцы сообщили, что нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку.
В настоящий момент подозреваемый остается на свободе, сотрудники полиции ведут розыск. По официальной информации, предполагаемым преступником является белый подросток. При этом Ротеринг опровергла информацию, что злоумышленник мог взять заложников.
Ранее сообщалось, что 47-летний россиянин погиб при стрельбе в торговом центре "Филдс" в Копенгагене (Дания). Всего, по данным полиции, скончались три человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: