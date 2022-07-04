Шесть человек погибли в результате стрельбы на параде в пригороде Чикаго

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Шесть человек погибли в результате стрельбы на параде в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал WGN9.

"Погибли шесть человек, 24 госпитализированы", – рассказала мэр Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг в ходе пресс-конференции.

Трагедия произошла вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США. Очевидцы сообщили, что нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку.

В настоящий момент подозреваемый остается на свободе, сотрудники полиции ведут розыск. По официальной информации, предполагаемым преступником является белый подросток. При этом Ротеринг опровергла информацию, что злоумышленник мог взять заложников.

Ранее сообщалось, что 47-летний россиянин погиб при стрельбе в торговом центре "Филдс" в Копенгагене (Дания). Всего, по данным полиции, скончались три человека.