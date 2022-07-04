Суд Копенгагена взял под стражу подозреваемого в стрельбе в торговом центре – СМИ

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Подозреваемого в стрельбе в торговом центре "Филдс" в Копенгагене взяли под стражу, сообщает агентство Ritsaus Bureau.

Отмечается, что его поместят в закрытую психиатрическую клинику, так как при нахождении на свободе мужчина может совершить новые преступления. Задержанный подозревается в убийстве, покушении на убийство, а также в нарушении закона об огнестрельном оружии.

Ранее стало известно, что среди погибших во время стрельбы в торговом центре "Филдс" в Копенгагене оказался 47-летний россиянин. Всего, по данным датской полиции, в результате стрельбы погибли три человека. Уточнялось, что еще трое находятся в критическом состоянии.

По словам главного инспектора полиции Копенгагена Серена Томассена, подозреваемый – 22-летний датчанин. Первоначально отмечалось, что полиция не исключает террористического характера стрельбы, однако позднее Томассен отметил, что действия злоумышленника не содержали признаков терроризма.

