Число погибших при стрельбе в Иллинойсе увеличилось до 7 – СМИ

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Число погибших при стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке в американском штате Иллинойс увеличилось до семи. Об этом со ссылкой на мэра города Нэнси Ротеринг сообщает CNN.

Ранее сообщалось о шести погибших и более 20 пострадавших.

Трагедия произошла накануне. По словам очевидцев, нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку. После злоумышленник скрылся на автомобиле. Однако в этот же день правоохранителям удалось его задержать. Стрелком оказался 22-летний Роберт Кримо.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.

