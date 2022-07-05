Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Иллинойсе

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Подозреваемый в стрельбе в американском городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс задержан. Об этом сообщил начальник городского полицейского управления Лу Джогмен.

В ходе пресс-конференции, трансляцию которой вели телеканалы США, он рассказал, что сотрудники патрульной службы заметили в окрестностях Чикаго автомобиль, на котором, предположительно, стрелок скрылся с места преступления. По словам Джогмена, в результате непродолжительной погони удалось задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний Роберт Кримо.

Трагедия произошла вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США. По последним данным, погибли шесть человек, более 20 госпитализированы. По словам очевидцев, нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.