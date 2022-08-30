Республиканцы планируют объявить импичмент Байдену в ноябре – СМИ

30 августа, 23:13
Фото: depositphotos/palinchak
Представители Республиканской партии готовятся объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает газета The Hill.
"Ряд консерваторов уже внесли в действующий Конгресс статьи об импичменте президенту. Они обвиняют Байдена в совершении "тяжких преступлений", в частности, в его подходе к ряду вопросов, касающихся пограничного контроля, пандемии коронавируса и вывода американских войск из Афганистана", – говорится в публикации.
По информации издания, в нижней палате Конгресса США было зарегистрировано как минимум восемь резолюций с предложением об объявлении импичмента Байдену.
Ранее экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал отменить результаты президентских выборов 2020 года и провести новые. Политик отметил, что это должно быть сделано незамедлительно из-за решения ФБР "похоронить" историю с ноутбуком сына Байдена Хантера.
В марте прошлого года Байден заявил, что намерен баллотироваться на следующий президентский срок. Одновременно с этим действующий глава Белого дома уточнил, что не любит загадывать на будущее.
Следующие президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Если Байден будет бороться за второй срок, через пару недель после голосования ему исполнится 82 года. При этом он уже является старейшим в истории американским лидером, вступив в должность в 78 лет.
Байден провел в отпуске около половины президентского срока
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