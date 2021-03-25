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Политика

25 марта, 22:09

Байден заявил о планах баллотироваться на второй президентский срок

политика

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что намерен баллотироваться на следующий срок. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе своей первой полноформатной пресс-конференции.

"Мой ответ – да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", – поделился американский глава.

Одновременно с этим Байден уточнил, что не любит загадывать на будущее, но, тем не менее, сейчас у него такие ожидания по участию в выборах.

Кроме того, Байден дал неоднозначную оценку своим чувствам к предшественнику – Дональду Трампу. В частности, президент США сказал, что скучает по Трампу. При этом Байден не думает о нем в качестве вероятного конкурента на выборах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На предыдущих победил Байден, однако Трамп не сразу признал свое поражение.

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