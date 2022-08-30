ЦРУ скрывают от Байдена данные о реальном положении дел на Украине – СМИ

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В Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов не говорят американскому лидеру Джо Байдену о реальном положении дел на Украине, сообщил бывший офицер разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит его главная задача делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает", – отметил он.
По словам Риттера, именно руководство ведомства влияет на тех сотрудников, которые занимаются сбором данных и составлением отчетов.
"Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, ему приятнее видеть, что если он предпримет определенные шаги, то достигнет нужных целей", – указал офицер.
Он также подчеркнул, что ЦРУ является насквозь коррумпированной госструктурой, в частности и в интеллектуальном плане.
Ранее экс-госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео
сообщил об ошибке Байдена, из-за которой по Штатам нанесут удар. Он выразил мнение, что решения президента вывести американские войска из Афганистана могут привести к повторению террористических актов 11 сентября 2001 года
В прошлом году Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) ускорили наступление на ряде направлений. Позже они объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.
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