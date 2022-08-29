Экс-госсекретарь США сообщил об ошибке Байдена, из-за которой по Штатам нанесут удар

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Решения президента Соединенных Штатов Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана могут привести к повторению террористических актов 11 сентября 2001 года, заявил экс-госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео.
"Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны", – сообщил он в эфире радиостанции Cats Roundtable.
В прошлом году Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) ускорили наступление на ряде направлений.
Позже они объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.
США должны принять меры по отмене санкций и разморозке активов Афганистана
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