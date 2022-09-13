Байден потерялся во время выступления и попросил помочь ему уйти со сцены

Фото: AP/Evan Vucci

Американский лидер Джо Байден в ходе своего выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне забыл, где расположен выход со сцены. Кадры инцидента выложил в Twitter журналист Бенни Джонсон.

"Джо Байден запаниковал на сцене, пытаясь найти выход", – написал представитель СМИ.

По видео, которое снял журналист, заметно, как политик договаривает речь, кладет микрофон и начинает с потерянным видом осматриваться по сторонам. Потом Байден направляется вправо, но останавливается и возвращается к микрофону, решая позвать помощников. С ними уже он покидает сцену.

Ранее Байден назвал идиотом протестующего мужчину, который попытался его перебить. Инцидент произошел во время выступления Байдена в штате Висконсин.

В какой-то момент в зале послышался крик. Глава Белого дома посчитал протестующего сторонником экс-президента США Дональда Трампа, а после того, как мужчину вывели из зала, заявил, что такие, как он, разрушают демократию.

