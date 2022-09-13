Псаки нашла работу на американском телевидении

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Фото: AP Photo/Charles Dharapak
Бывшая пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки продолжит работу на телеканале NBC. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она отметила, что получила предложение стать частью команды выдающихся журналистов. По словам Псаки, американцы смогут увидеть ее на телеэкранах уже в ближайшее время.
"Я взволнована и очень рада находиться здесь", – сказала она.
Также Псаки станет ведущей в новом политическом шоу, посвященном актуальным для США проблемам. Оно выйдет на экраны в первом квартале 2023 года.
Псаки завершила работу на должности представителя Белого дома 13 мая. Сообщалось, что в последний рабочий день она вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку в Штатах детских молочных смесей.
Один из журналистов в ходе брифинга поинтересовался у Псаки, что делать тем родителям, у которых не получается найти необходимую для питания ребенка молочную смесь. В ответ на это пресс-секретарь посоветовала обратиться к педиатру, если здоровье младенца в опасности.
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