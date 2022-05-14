Псаки устроила скандал в последний рабочий день на посту пресс-секретаря Белого дома

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Официальный представитель Белого дома Дженни Псаки в последний день работу на посту пресс-секретаря американского лидера Джо Байдена вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку в Штатах детских молочных смесей.

Один из журналистов в ходе брифинга поинтересовался у нее, что делать тем родителям, у которых не получается найти необходимую для питания ребенка молочную смесь. В ответ на это Псаки посоветовала обратиться к педиатру, если здоровье младенца в опасности.

Многие жители Соединенных Штатов посчитали такую рекомендацию циничной. Американцы отметили, что Белый дом просто отмахнулся формальной фразой, вместо того, чтобы решить проблемы с поставками детских продуктов.

Как отмечает РИА Новости, из политиков публичное возмущение высказал в социальных сетях сенатор-республиканец Тед Круз. Его пост в Twitter, критикующий администрацию президента США, появился и в официальном аккаунте национального комитета Республиканской партии.

В настоящее время дефицит молочных смесей в Соединенных Штатах оценивается примерно в 40–50%. Поводом стало то, что в феврале этого года у регулирующих органов возникли подозрения, что производственная линия одного из крупнейших предприятий-производителей заражена болезнетворными бактериями. После этого крупная партия смеси была изъята из продажи. Торговые сети начали нормировать отпуск этой продукции в одни руки.

Ранее Псаки рассказала о несуществующем самолете и вызвала скандал. В ходе брифинга она неудачно пошутила про космические силы США. Пресс-секретарю Белого дома задали вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения относительно Космических сил (Space Force).

В итоге Псаки перепутала Space Force c Air Force One – президентским лайнером. Конгрессмен Майк Рождерс призвал пресс-секретаря Белого дома незамедлительно извиниться. Он отметил, что такой шуткой она преуменьшила значение целого рода Вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Псаки планирует работать на телеканал MSNBC. Она, предположительно, будет вести шоу на стриминговой платформе Peacock, а также участвовать в прямых эфирах других проектов MSNBC.

