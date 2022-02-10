Псаки назвала слова Путина про "красавицу" шуткой об изнасиловании

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала фразу Владимира Путина "нравится не нравится – терпи, моя красавица", которую президент России упомянул в своей речи касательно необходимости выполнения Украиной Минских соглашений. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, эта фраза является шуткой об изнасиловании.
"Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", – заявила Псаки, добавив, что эта фраза не вызвала восхищения в Вашингтоне.
Ранее Путин прокомментировал словами про "красавицу" критику Минских соглашений со стороны властей Украины. На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ напомнил, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения соглашений.
Позднее слова президента "нравится не нравится, терпи, моя красавица" объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин, процитировав данное выражение, имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства. Отвечая на вопрос журналистов, отметивших схожесть процитированного Путиным выражения со строчкой одной из песен панк-группы "Красная плесень", Песков заявил, что президент вряд ли знаком с ее творчеством.
Зеленский прокомментировал слова Путина про "красавицу"
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