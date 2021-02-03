Псаки рассказала о несуществующем самолете и вызвала скандал

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая на брифинге, неудачно пошутила про космические силы США, сообщает издание Politico.

В материале говорится, что Псаки задали вопрос, принимал ли президент Джо Байден какие-либо решения относительно Космических сил (Space Force).

"Вау, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня. Это интересный вопрос. Я с удовольствием проконсультируюсь с нашим контактным лицом в Space Force", – заявила Псаки.

Издание предположило, что она перепутала Space Force c Air Force One – президентским лайнером.

Конгрессмен Майк Рождерс призвал пресс-секретаря Белого дома незамедлительно извиниться. Он отметил, что такой шуткой "преуменьшается значение целого рода Вооруженных сил".

Дженнифер Псаки назначил на должность пресс-секретаря Белого дома президент США Джо Байден.

Псаки известна своими противоречивыми высказываниями. Кроме того, она неоднократно являлась объектом критики и пародий из-за своих оговорок и путаниц, которые допускала при обсуждении вопросов внешней политики.

