В Белом доме оценили возможность разговора Байдена с Трампом

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В Белом доме не планируют разговор президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Разговор не запланирован", – передает РИА Новости слова Псаки.

Накануне Байден рассказал об оставленном Трампом письме. Он назвал послание предыдущего главы государства великодушным и отказался раскрывать детали до личного разговора с Трампом.

Байден официально вступил в должность президента США в среду, 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Трамп покинул Белый дом до начала инаугурации. Он заявлял, что не планирует посещать мероприятие.