В Британии назвали ошибкой отказ от приглашения Путина на похороны Елизаветы II – СМИ

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Обозреватель Independent Мэри Дежевски заявила, что приглашение Владимира Путина на похороны Елизаветы II могло бы способствовать улучшению взаимоотношений между Россией и Великобританией.

Она отметила, что правительство Британии во главе с новым премьер-министром Лиз Трасс упустило возможность сделать первый шаг для возобновления взаимоотношений между странами.

"Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения", – сообщила автор материала.

Дежевски обратила внимание, что президент РФ стал одним из первых мировых лидеров, кто выразил соболезнования старшему сыну покойной королевы Карлу III.

До этого сообщалось, что правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России и Белоруссии.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин изначально не планировал принимать участие в похоронах монарха.

Всего на церемонию прибудут порядка 500 гостей высокого ранга. В их числе – президент США Джо Байден с супругой, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие.