В Совфеде прокомментировали отсутствие приглашения РФ на похороны Елизаветы II

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Россия переживет отсутствие приглашения а похороны королевы Елизаветы II, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы переживем это. Главное, что мы выразили соболезнования. А вот приглашать или не приглашать – пусть будет на совести британцев", – сообщил он "Газете.ру".

По мнению сенатора, российской делегации не следует выезжать за рубеж при текущей ситуации в мире. Джабаров добавил, что при ином стечении обстоятельств президент РФ мог бы посетить похороны.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России и Белоруссии,.

Всего на похороны Елизаветы II прибудут порядка 500 гостей высокого ранга. В их числе – президент США Джо Байден с супругой, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

После кончины монарха наследником престола стать ее старший сын. Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

