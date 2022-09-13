Делегации РФ и Белоруссии не пригласили на похороны Елизаветы II

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Правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России и Белоруссии, передает ТАСС.

Кроме того, аналогичное решение принято в отношении представителей Мьянмы. При этом на уровне посла на траурной церемонии будет представлен Иран.

Всего на похороны Елизаветы II прибудут порядка 500 гостей высокого ранга. В их числе – президент США Джо Байден с супругой, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и некоторые другие высокопоставленные представители стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личное присутствие Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании не рассматривается. Глава государства также не планирует проводить телефонный разговор с новым королем Карлом III.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

После кончины монарха наследником престола стать ее старший сын. Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября.