Путин не планирует проводить телефонный разговор с Карлом III – Песков

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Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом", – сообщил представитель Кремля.

Песков также добавил, что другие международные телефонные разговоры назначены у президента РФ на следующей неделе.

Представитель Кремля сообщил, что вопрос о том, кто будет представлять РФ на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, еще не решен.

"Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет", – заявил пресс-секретарь президента РФ, предположив, что "это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов".

Ранее в субботу, 10 сентября, Карла III официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ходе нее новый британский монарх пообещал добиваться мира и процветания для подданных.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери – королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал. Королеве было 96 лет.

