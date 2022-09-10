Путин не планирует проводить телефонный разговор с Карлом III – Песков

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий
Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом", – сообщил представитель Кремля.
Песков также добавил, что другие международные телефонные разговоры назначены у президента РФ на следующей неделе.
Представитель Кремля сообщил, что вопрос о том, кто будет представлять РФ на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, еще не решен.
"Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет", – заявил пресс-секретарь президента РФ, предположив, что "это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов".
Ранее в субботу, 10 сентября, Карла III официально провозгласили королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ходе нее новый британский монарх пообещал добиваться мира и процветания для подданных.
Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери – королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал. Королеве было 96 лет.
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
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