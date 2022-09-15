Захарова назвала безнравственным решение Британии не приглашать РФ на похороны королевы

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Решение британских властей не приглашать российскую сторону на церемонию похорон королевы Елизаветы II является безнравственным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, британские власти попытались использовать национальную трагедию в геополитических целях для сведения счетов с Москвой.

Несмотря на такое решение, Россия выражает глубокие соболезнования народу Великобритании "в связи с постигшей его большой утратой".

"Приходится констатировать, что объединительный образ Королевы Елизаветы II, которая за время своего правления принципиально не вмешивалась в политику, не стал препятствием для разделяющих выпадов Лондона, подчиненных решению собственных конъюнктурных задач", – отметила Захарова.

Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится до понедельника.

