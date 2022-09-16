Аэропорт во Франции переименуют в честь Елизаветы II

13:24
Фото: AP Photo/Kin Cheung
Аэропорт во французском городе Ле-Туке-Пари-Плаж переименуют в честь скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Cnews.
Уточняется, что город, в котором расположен аэропорт, пользуется большой популярностью у британцев.
"Для того чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II и в память о ее визите в Туке город Ле-Туке-Пари-Плаж желает назвать аэропорт именем той, которая в течение 70 лет служила своей стране с приверженностью, уважением и постоянством", – приводит телеканал заявление городских властей.
Королева Елизавета, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Накануне там началась церемония публичного прощания с Елизаветой II.
Публичное прощание с Елизаветой II началось в Вестминстерском дворце
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