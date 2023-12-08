Центробанк РФ выпустит серебряную монету в честь Леонида Гайдая

Фото: cbr.ru

Банк России выпустит в обращение серебряную монету номиналом три рубля в честь советского кинорежиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

На лицевой стороне расположены надписи Российская Федерация, Банк России и 2023, а также указан номинал монеты. На оборотной стороне расположены изображения портрета Леонида Гайдая, который держит своего питомца, кинокамеры, кинопленки, а также факсимиле подписи и годы его жизни: 1923–1993.

Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава – 925. Диаметр монеты составляет 39 миллиметров, а всего в тираж выпустят три тысячи штук.

Все элементы художественного оформления сделаны в рельефе, часть пленки с кадрами – в технике лазерного матирования, уточнили в Банке России.

Ранее ЦБ РФ выпустил три памятные монеты, посвященные спортивным клубам "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Монеты номиналом 1 рубль сделаны из серебра 925 пробы.

До этого Центробанк выпустил памятную трехрублевую серебряную монету в честь 30-летнего юбилея Совета Федерации.

Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с московскими спортивными клубами