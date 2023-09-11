Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 10 российским городам

Фото: kremlin.ru

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено еще 10 российским городам. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о Владимире, Воткинске, Находке, Новомосковске, Подольске, Прокопьевске, Рязани, Рубцовске, Улан-Удэ и Ханты-Мансийске.

В указе главы государства отмечается вклад жителей этих населенных пунктов, который они внесли в достижение победы в Великой Отечественной войне. В них осуществлялось бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Работники местных предприятий проявили трудовой героизм и самоотверженность, говорится в документе.

С просьбой присвоить звание этим городам к президенту РФ обратился первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В прошлом году Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти населенным пунктам. Так, звания были удостоены Астрахань, Норильск, Орск, Вологда, Горловка, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.