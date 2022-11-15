Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" 9 городам РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти российским городам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, званием удостоили Астрахань, Норильск, Орск, Вологду, Горловку, Златоуст, Каспийск, Луганск и Якутск.

Уточняется, что города отметили за сильный вклад горожан в область достижения победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, реализацию производства военной и гражданской продукции на заводах, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Решение вступит в силу с 15 ноября 2022 года.

До этого российский лидер одобрил присвоение "Города трудовой доблести" еще 12 российским городам. Званием отметили следующие места: Читу, Дзержинск, Кемерово, Воркуту, Сызрань, Кострому, Ступино, Оху, Алдан, Мончегорск, Лысьву, а также Бологое.

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