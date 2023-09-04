Собянин вручил награды выдающимся москвичам за вклад в развитие города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды выдающимся москвичам за вклад в развитие столицы. Церемония состоялась в белом зале мэрии Москвы.

"Поздравляю вас с наступающим Днем города, с 876-летием нашей Москвы, <...> с заслуженными наградами", – сказал градоначальник в ходе мероприятия.

Он заметил, что история Москвы представляет из себя историю ее жителей, которые в разные времена создавали город, защищая его от врагов. По его мнению, в текущих реалиях это актуально как никогда.

Часть присутствовавших горожан удостоилась наград Российской Федерации, в том числе орденом Дружбы, орденом "Родительская слава", а также званий "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный строитель РФ", "Заслуженный учитель РФ" и других.

Еще часть москвичей удостоилась городских наград. Так, некоторых наградили знаками отличия "За заслуги перед Москвой" и "За безупречную службу городу Москве", а другим присвоили почетные звания, среди которых "Почетный строитель города Москвы" и "Почетный юрист города Москвы".

Кроме того, 17 человек удостоились премий Москвы 2023 года в области литературы и искусства. Среди награжденных – народный артист РФ, актер Московского театра юного зрителя Валерий Баринов.

Ранее Сергей Собянин наградил победителей 26-го конкурса "Московские мастера". В этом году конкурс проходил по 40 профессиям. В нем приняли участие порядка 20 тысяч человек из более чем 1,4 тысячи компаний.

