Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин наградил лучших специалистов комплекса городского хозяйства Москвы на торжественном мероприятии, посвященном итогам реализации программы развития городской среды в 2023 году и подготовке столицы к осенне-зимнему сезону 2023–2024 годов.

Мэр поблагодарил сотрудников за их большой труд. Как и прежде, продолжил он, в 2023 году в Москве осуществлялись мероприятия по благоустройству улиц, парков, скверов и пойм рек. Собянин подчеркнул, что за эти месяцы в городе появились первоклассные парки, набережные, а также были обустроены тысячи дворов.

"Это большая, огромная работа, которую невозможно сделать, не вкладывая в нее душу. Сразу видно объект, в который вы вложили свое знание, умение и душу. То, что делает комплекс городского хозяйства, я считаю, он делает с душой. За это отдельное вам спасибо!" – поделился Собянин.

Он добавил, что комплекс городского хозяйства расширил свою деятельность.

Градоначальник отметил, что в скором времени к финалу подойдет первый этап реконструкции поликлиник Москвы. Их будут посещать 6 миллионов жителей столицы. Собянин заявил, что сотрудники комплекса сделали все работы своими руками в кратчайшие сроки.

Вместе с этим мэр анонсировал программу реконструкций школьных зданий. Он поблагодарил специалистов комплекса за помощь в восстановлении инженерных сетей, жилого сектора, объектов соцкультбыта Донецка и Луганска. На церемонии сотрудники получили благодарственные письма мэра. Помимо этого, девять москвичей были удостоены звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства рассказали о своей работе на площадке Московского урбанистического форума в концертном зале "Зарядье". Отмечалось, что деятельность сотрудников проходит в круглосуточном режиме, без перерыва на выходные или праздники, обеспечивая жизнедеятельность столицы и заботясь о комфорте граждан.