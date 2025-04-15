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15 апреля, 22:30

Общество

В Москве прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны

В Москве прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны

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В Москве прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. В мероприятии приняли участие руководители ведущих патриотических ветеранских организаций России и стран СНГ, а также ассоциации ветеранов СВО.

Мероприятие прошло на базе международного военного центра Минобороны РФ. Встречу посвятили 80-летию Победы и совместному подвигу народов при разгроме фашистских захватчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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