В Москве прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. В мероприятии приняли участие руководители ведущих патриотических ветеранских организаций России и стран СНГ, а также ассоциации ветеранов СВО.

Мероприятие прошло на базе международного военного центра Минобороны РФ. Встречу посвятили 80-летию Победы и совместному подвигу народов при разгроме фашистских захватчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.