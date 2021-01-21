В Багдаде произошел взрыв, погибли 17 человек

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В результате двойного теракта, осуществленного смертниками в центре Багдада, погибли 17 человек, более 25 пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Rudaw.

Как сообщил представитель МВД Ирака, раненые находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что взрывы были совершены смертниками в скоплении людей на рынке на площади Тайаран в самом центре столицы Ирака.

Ранее атаке террористов подверглись три рейсовых автобуса и колонна бензовозов в сирийской провинции Хама. В результате погибли девять человек, еще четверо ранены, заявил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.