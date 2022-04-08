Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы по транспортной блокаде Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока не было никаких решений по этому вопросу, уточнив, что надо решать проблемы по мере их поступления. Песков призвал ориентироваться на официальные данные.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие в Европе не позволит Евросоюзу пуститься в опасную игру вокруг ситуации с возможной блокадой Калининградской области Польшей и Прибалтикой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

