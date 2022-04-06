Россия надеется, что ЕС откажется от темы блокады Калининграда – Грушко

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие в Европе не позволит Евросоюзу пуститься в опасную игру вокруг ситуации с возможной блокадой Калининградской области Польшей и Прибалтикой.
"Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", – цитирует Грушко ТАСС.
Ранее страны Прибалтики заявили, что рассматривают вопрос полного закрытия границ с Россией и Белоруссией. А Литва, Латвия, Эстония и Словения уже закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для этих стран.
В правительстве Калининградской области заявили о невозможности воздушной блокады региона. Жители региона смогут летать через нейтральные воды и Ленинградскую область.
Ситуация в мире обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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