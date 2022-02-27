Полеты в Калининград осуществляются в штатном режиме – Росавиация

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Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве добавили, что для полетов в данный регион используются воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря.

"Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов", – уточнили в пресс-службе.

Ранее в правительстве Калининградской области заявили о невозможности воздушной блокады региона. Жителям региона придется летать через нейтральные воды и Ленобласть.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.