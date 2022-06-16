Международные эксперты признают, что задушить санкциями РФ не получается – Песков

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Попытки США задушить санкциями РФ не срабатывают, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, международные эксперты, в том числе и в Соединенных Штатах, уже говорят, что задушить санкциями Россию не получается.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал осознавать, что не сможет выжить без России, поэтому вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций.

По его словам, вводя санкции против РФ, западные страны могут остаться без продовольствия, энергоносителей и удобрений, металлов. Экономики недружественных России государств сегодня "летят в стену на полных парах", считает Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что оппоненты России продолжат делать все возможное, чтобы уничтожить ее экономику, в том числе вводить новые санкции и исключать ее из международных организаций.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

