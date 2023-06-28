Суд запретил треки рэпера Scally Milano о наркотиках

Фото: группа VK Scally Milano

Петербургский суд постановил заблокировать ссылки на треки рэпера Scally Milano о наркотиках, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Речь идет о таких песнях исполнителя, как "Lovv66 – CBD FLOW", "О", "Два" и "Сделать это". Отмечается, что на данные треки пожаловалась "гражданка Строганова", поскольку на них отсутствовал возрастной ценз.

Как указали эксперты, композиции содержат "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами" и "пропагандирующую употребление наркотических средств".

"Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя или слушателя желание сделать то же самое, повторить действия автора", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Артем Метелев призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ организовать проверку концерта Scally Milano, на котором из-за передозировки наркотиками чуть не умерла девочка-подросток.

По мнению парламентария, творчество рэпера призывает к употреблению наркотических веществ. Кроме того, депутат заявил, что артист на концерте выступил против проведения спецоперации. Метелев также призвал возбудить уголовное дело в отношении Scally Milano.

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