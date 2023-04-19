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13:09

Шоу-бизнес

В Санкт-Петербурге отменили концерт Jah Khalib после скандала с поддержкой Украины

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Санкт-Петербургская площадка КСК "М-1 Арена" отменила концерт рэпера Jah Khalib после слов о поддержке Украины. Об этом сообщает информагентство Regnum.

Мероприятие было запланировано на 25 апреля. Однако против проведения концерта выступил ряд депутатов и российских представителей шоу-бизнеса. Jah Khalib не прокомментировал ситуацию.

Ранее запретить концерты Jah Khalib призвали в Госдуме. Первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обнаружила публикацию в соцсетях, где исполнитель восхищается украинцами.

Тем не менее концерт казахстанского исполнителя в Москве ("Крокус Сити Холл") 23 апреля не отменили. В связи с этим депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов призвал наказать владельцев площадки и назвал слушателей Jah Khalib "потребителями попсового шлака, которым наплевать на всех".

Выступление рэпера Jah Khalib отменили в Петербурге

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