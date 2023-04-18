Милонов выступил против проведения концерта Jah Khalib

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Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов назвал "жадными и беспринципными" площадки, которые организовывают концерты поддерживающих ВСУ артистов. Об этом он написал у себя в телеграм-канале.

Комментируя новость о концерте казахстанского исполнителя Jah Khalib, Милонов призвал материально наказывать площадки или менять их владельцев. Кроме того, Милонов заявил, что "потребителям попсового шлака, которым наплевать на всех", следует отказаться от посещений мероприятий таких артистов.

"Хозяева некоторых концертных площадок просто зажрались где-то на Бали и не понимают ситуации. Для них главное – деньги", – написал депутат.

О Jah Khalib заговорили в Госдуме после того, как первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова обнаружила публикацию в соцсетях, где исполнитель восхищается украинцами. Депутаты обратились в Генпрокуратуру РФ с целью запретить концерты артиста в России. Однако концерт Jah Khalib в Москве (Крокус Сити Холл) 23 апреля не отменили.