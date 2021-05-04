Активисты возложат цветы к 22 столичным памятникам в рамках акции "Цветы Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичная молодежь и студенты московских вузов примут участие в акции "Цветы Победы", которая состоится в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участники акции возложат цветы к 22 монументам и памятникам по просьбе ветеранов, которые не смогут это сделать. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
Акция пройдет в Москве во второй раз – впервые она состоялась в 2020 году. Тогда ветераны, соблюдавшие режим самоизоляции, обратились с просьбой посетить памятные места и возложить цветы в благодарность подвигу героев войны.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00. Его стартовой точкой станет обелиск "Москва – город-герой" у Дорогомиловской Заставы. В этом месте активисты возложат цветы при участии председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой.
В акции смогут принять участие все желающие. Для этого нужно выложить фото или видео в соцсетях с хештегом #ЦветыПобеды. В публикации стоит рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.
Ранее сообщалось, что в Москве все желающие могут принять участие в акции "Поздравь ветерана". Для этого необходимо подписать открытки с поздравлениями и опустить их в специальные ящики, которые располагаются на восьми площадках города. Волонтеры доставят пожелания адресатам в преддверии праздника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: