Активисты возложат цветы к 22 столичным памятникам в рамках акции "Цветы Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная молодежь и студенты московских вузов примут участие в акции "Цветы Победы", которая состоится в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участники акции возложат цветы к 22 монументам и памятникам по просьбе ветеранов, которые не смогут это сделать. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Акция пройдет в Москве во второй раз – впервые она состоялась в 2020 году. Тогда ветераны, соблюдавшие режим самоизоляции, обратились с просьбой посетить памятные места и возложить цветы в благодарность подвигу героев войны.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00. Его стартовой точкой станет обелиск "Москва – город-герой" у Дорогомиловской Заставы. В этом месте активисты возложат цветы при участии председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой.

В акции смогут принять участие все желающие. Для этого нужно выложить фото или видео в соцсетях с хештегом #ЦветыПобеды. В публикации стоит рассказать краткую историю подвига ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.

Ранее сообщалось, что в Москве все желающие могут принять участие в акции "Поздравь ветерана". Для этого необходимо подписать открытки с поздравлениями и опустить их в специальные ящики, которые располагаются на восьми площадках города. Волонтеры доставят пожелания адресатам в преддверии праздника.