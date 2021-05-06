Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы

Фото: /Сергей Харламов
Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева совместно с представителями творческих и военно-патриотических коллективов района Нагатино-Садовники провели выездное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.
Во дворах, где проживают защитники Родины, звучали песни военных лет. Также был выставлен почетный караул знаменосцев и юнармейцев. После этого в небо выпустили белых голубей как знак мира и вечной памяти о событиях прошлого. Кроме того, ветеранам вручили цветы и подарки.
"К сожалению, из-за продолжающейся пандемии, не многие из ветеранов смогут принять участие в праздничных мероприятиях празднования Дня Победы. Поэтому наш долг – поблагодарить каждого из них лично и сделать все возможное для того, чтобы они чувствовали нашу любовь, поддержку и огромную благодарность за проявленный героизм", – сказала Светлана Разворотнева.
Уточняется, что артисты выступали на борту техники военных лет. Поздравления были адресованы Базыку Ивану Кононовичу (94 года), Габуния Ричарду Ипполитовичу (96 лет) и Мордасовой Анне Савельевне (101 год).
Разворотнева пожелала ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Она подчеркнула, что в мире нельзя допустить повторения тех страшных событий.
"Мы – наследники Великой Победы, навсегда сохраним в своем сердце подвиг героев, спасших мир от фашистской угрозы. Наши ветераны ковали победу, спасали народы, обреченные на гибель, освобождали города и страны. Мы должны помнить об этом и передать эту память потомкам", – заключила она.
Ранее сообщалось, что улицы Москвы украсят флагами и декоративными конструкциями в преддверии Дня Победы. Комплекс городского хозяйства подготовил специальную концепцию праздничного оформления улиц к 9 Мая, основным цветом для которого был выбран красный.
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