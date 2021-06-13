В Южном округе Москвы установят памятный знак Воинам-интернационалистам

Фото: Галина Бродская
В районе Братеево появится памятный знак Воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане и других локальных конфликтах. Он будет установлен при содействии члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева на территории Школы № 998, в которой есть кадетский класс.
Инициатором установки памятного знака выступил Союз ветеранов и инвалидов Афганистана "Единство" Южного округа.
"Важно сохранить память о значимых событиях нашей истории и людях, которые пожертвовали жизнью, выполняя свой воинский долг. В районе Братеево проживает порядка 250 участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Они хотят увековечить память о своих погибших сослуживцах, потому и обратились с идеей установить этот памятный знак", – отметил Нифантьев.
По его словам, сейчас разрабатывается эскиз, а установка планируется в августе. Открытие памятного знака пройдет в торжественной обстановке. Особенно значимым, мероприятие станет для юных кадетов – ребят, решивших связать свою судьбу со служением Отчизне.
"С каждым годом уходят ветераны Великой Отечественной войны. И у нашего подрастающего поколения остается все меньше возможностей услышать о подвигах наших бойцов их первых уст. Важно сохранить возможность общаться с настоящими героями, которые отстаивали честь Родины, участвуя в военных операциях. Тем более что Афганской войне в наших учебниках посвящено всего несколько строчек, что совершенно несправедливо", – добавил Нифантьев.
Ранее в школах Южного округа прошло награждение победителей конкурса "Эстафета добрых дел", который организовал Нифантьев. Конкурс проводился для того, чтобы дети могли отвлечься от социальных сетей и направить свою интернет-активность в конструктивное русло.
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