Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет

Прошедший съезд партии "Единая Россия" станет началом, отправной точкой в сторону усиления социальной направленности РФ, считает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.



По его словам, страна подошла к тому моменту развития, когда формирование социально ориентированной государственной политики становится приоритетной задачей.

"Я абсолютно согласен с нашим лидером, что партия во главу угла обязана ставить интересы каждого человека нашей необъятной Родины. В этом простом по форме посыле лежит собственно суть предстоящей работы", – сказал Нифантьев.



Он добавил, что крупнейшая партия России несет на своих плечах особую ответственность за качество жизни людей.



"Мы должны видеть и адекватно воспринимать критику. И не жить в отрыве от десятков миллионов наших сограждан, доверивших нам эту великую и могучую страну. Я убежден, что формирование социальной повестки, упор на это, отвечает пожеланиям подавляющего числа наших избирателей и в целом интересам государства. Интересы и благосостояние каждого жителя нашей страны – вот главный приоритет на будущее. И я очень рад тому, что "Единая Россия" станет в этом своего рода локомотивом, основной движущей силой", – заключил Нифантьев.

Ранее Нифантьев предложил учредить день отказа от соцсетей. Он отметил, что речь не идет об аналоге Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января.

Член Общественной палаты понимает, что современный ритм жизни не позволяет совсем не проверять почту или не заглядывать в мессенджеры, однако 24 часа не следить за лайками и новыми комментариями к постам вполне реально.