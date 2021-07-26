Нифантьев: система маркировки лекарств может избавить страну от преступников

Фото: Галина Бродская
Благодаря контролю за реализацией лекарственных препаратов с помощью системы маркировки в столице стали редки случаи продажи сильнодействующих средств без рецепта. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
Когда в системе не останется лекарств, введенных в оборот до момента, когда контроль стал обязательным, неучтенных препаратов в стране не останется, подчеркнул он.
По словам члена Общественной палаты, сотрудники аптек, продающие рецептурные средства людям с наркотической зависимостью, – преступники. До введения системы маркировки было сложно выявить промышляющие подобной торговлей аптеки. При этом их закрытие не решало проблему. Они начинали работать в новых местах под новыми вывесками.
"Сегодня, когда система маркировки начинает работать на полную мощность, у контролирующих органов есть все возможности быстро выявлять и добиваться строгого наказания таких аптек. Уверен, что теперь мы сможем быстро избавить от них всю страну, тем более когда помощь в этой борьбе оказывают неравнодушные жители", – сказал Нифантьев.
Он отметил, что подозрения должны вызывать аптеки, систематически закупающие существенно больше лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, чем их официально реализовывают.
Ранее эксперт объяснил, почему в РФ растут цены на лекарства. Причинами стали внедрение системы маркировки, колебания на валютном рынке, ажиотажный спрос на ряд препаратов во всем мире.
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