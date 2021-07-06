Эксперт объяснил, почему в РФ растут цены на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Комплекс факторов привел к подорожанию лекарственных препаратов на территории РФ, к концу года рост цен еще ускорится. Такое заявление в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сделал эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"Цены по итогу первых пяти месяцев этого года уже выросли на 7,9%. Значит, к концу года рост будет еще более выраженный", – сказал он.
Подорожание Беспалов объяснил внедрением системы маркировки, колебаниями на валютном рынке, ажиотажным спросом на ряд препаратов во всем мире.
Он уточнил, что маркировка радует лишь часть участников фармрынка. Потребитель пока замечает лишь рост цен.
Эксперт подчеркнул, что на цены оказывают влияние исключительно производители. Им следует следить, чтобы розничные цены не были завышены. По словам Беспалова, аптеки уже свыше 10 лет не имеют такой власти при ценообразовании, какой она была ранее.
"Если растет цена, она растет только за счет того, что ее поднимает производитель", – сказал Беспалов.
Специалист уточнил, что порой производители поднимают цену из-за сложившихся обстоятельств, в числе которых цены на оборудование и сырье, повышенный спрос и так далее.
Ранее в Промсвязьбанке провели исследование, результаты которого указали на то, что к концу года лекарства в России могут подорожать минимум на 8%, несмотря на отсутствие ажиотажного спроса. Это связано с ослаблением рубля и ростом цен на сырье.
Россияне пожаловались на подорожание лекарств
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