В России ожидается подорожание лекарств – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К концу года лекарства в России могут подорожать минимум на 8%, несмотря на отсутствие ажиотажного спроса. Это связано с ослаблением рубля и ростом цен на сырье, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Промсвязьбанка (ПСБ).

Уточняется, что в конечном итоге это может привести к дефициту некоторых бюджетных базовых лекарств, поскольку производителям будет невыгодно их выпускать.

Между тем директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал прогноз ПСБ оптимистичным, учитывая тот факт, что цены на медикаменты с начала января уже выросли на 7,9%.

По данным Росстата, в прошлом году лекарственные препараты подорожали на 9,8%, тогда как в среднем потребительские цены увеличились на 4,9%.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому несетевые аптеки смогут с 1 сентября 2021 года продавать лекарства через маркетплейсы. При этом при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в самой аптеке.

