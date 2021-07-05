В России ожидается подорожание лекарств – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К концу года лекарства в России могут подорожать минимум на 8%, несмотря на отсутствие ажиотажного спроса. Это связано с ослаблением рубля и ростом цен на сырье, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Промсвязьбанка (ПСБ).
Уточняется, что в конечном итоге это может привести к дефициту некоторых бюджетных базовых лекарств, поскольку производителям будет невыгодно их выпускать.
Между тем директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал прогноз ПСБ оптимистичным, учитывая тот факт, что цены на медикаменты с начала января уже выросли на 7,9%.
По данным Росстата, в прошлом году лекарственные препараты подорожали на 9,8%, тогда как в среднем потребительские цены увеличились на 4,9%.
Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому несетевые аптеки смогут с 1 сентября 2021 года продавать лекарства через маркетплейсы. При этом при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в самой аптеке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: