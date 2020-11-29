Правительство увеличит квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Правительство России увеличит квоты на ввоз и производство в стране обезболивающих медицинских препаратов. Об этом говорится на сайте кабмина.
"В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство", – говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства рассказали, что квоты на оксикодон вырастут в 2,5 раза, на ремифентанил – более чем в 7 раз и на схожий по действию фентанил – в 1,5 раза. В кабмине подчеркнули, что квоты на ввоз, производство и хранение веществ устанавливаются в целях безопасности.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на онкопрепараты ломустин и азатиоприн. В соответствии с данными базы решений и правовых актов, стоимость препарата ломустин согласована в размере 10 тысяч рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов, "Ломустин медак" – 37,172 тысячи рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов.
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