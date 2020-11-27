ФАС согласовала цены на онкопрепараты ломустин и азитиоприн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены производителей на онкопрепараты ломустин и азитиоприн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС России согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата – ломустин и азитиоприн. Постановление правительства РФ № 1771 утверждает порядок установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации", – говорится в сообщении.

В соответствии с данными базы решений и правовых актов, стоимость препарата ломустин согласована в размере 10 тысяч рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов, ломустин медак – 37,172 тысячи рублей за упаковку 20 капсул по 40 миллиграммов.

Ранее Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые лекарственные препараты. В ведомстве отметили, что изменение стоимости некоторых лекарств станет возможным только после проведения экспертизы.