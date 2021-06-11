Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушения, допущенные при обязательной маркировке лекарств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он предусматривает административную ответственность за производство или продажу лекарств без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения в случае, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Так, штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, в случае с юридическими лицами он увеличивается десятикратно. Медикаменты, ставшие предметом нарушения, будут конфискованы.

Такие же штрафы вводятся для случаев несвоевременного внесения данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, а также внесения недостоверных сведений.

Закон вступит в силу 1 декабря 2021 года.

Ранее президент России подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных.

Согласно ему, гражданам грозит до 10 тысяч рублей штрафа за разглашение информации ограниченного доступа, должностным лицам – до 50 тысяч. Речь идет о коммерческой или банковской тайне, адвокатской тайне, тайне усыновления и других.

