Матвиенко сделала интраназальную прививку от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ввела интраназальную вакцину от коронавируса в виде аэрозоля. Она отметила, что данный препарат еще официально не зарегистрирован, а она находится в группе волонтеров.
"Мне посоветовали врачи сделать прививку аэрозолем в нос, защитить носоглотку, через которую, как правило, вирус приходит. Я в пятницу сделала такую прививку для дополнительной защиты и поддержки иммунитета", – пояснила Матвиенко.
Через три месяца она планирует сдать анализ крови. По словам спикера, при незначительных изменениях она сделает полную прививку.
"Но вот эта прививка в нос – вторая часть прививки "Спутник V", – добавила Матвиенко.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале доклинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова пояснила, что назальная форма вакцины "Спутник V" будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Только врачи будут вводить пациентам данный препарат. По ее словам, препарат подойдет тем, кому не рекомендована инъекция.
В России работают над интраназальной вакциной от коронавируса
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